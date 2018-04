ROMA – Gianni Alemanno, il segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità ed ex sindaco di Roma, canta e legge alcuni brani del cantautore Francesco Guccini durante un evento a lui dedicato, organizzato al ristorante Titta al 162 di via Emanuele Filiberto.

Si tratta del primo di una serie di appuntamento apericena letterari. Alemanno, pur essendo Guccini un simbolo della sinistra, si cimenta con alcuni brani storici del cantautore: “La Locomotiva”, “L’avvelenata”, “Auschwitz” Eskimo” e “Dio è morto”.

E all’Ansa che diffonde il video, Alemanno dice: “Noi cantavamo anche le sue canzoni. Dio è morto? Un capolavoro”.