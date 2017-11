ROMA – Gianni Alemanno incrocia un’organizzazione napoletana che lo contesta e li apostrofa come “zecche” su Twitter: “Era una vita che non vedevo 40 zecche tutte quante insieme, pensavo fossero estinte. Non sono riuscito a nascondere lo stupore”.

L’ex sindaco ha commentato sul social network il video postato dall’organizzazione ‘NDO – Napoli Direzione Opposta‘ in cui si vede l’acceso incontro in autogrill (quello Casilina, per esattezza, sulla autostrada A1 nel tratto Roma-Napoli) con l’ex primo cittadino della capitale.

“Abbiamo incontrato l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in autogrill – si legge in un tweet sull’account della confederazione, dove viene allegato il filmato – in viaggio verso la manifestazione ‘Non una di meno’ contro la violenza sulle donne”.