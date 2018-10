TOKYO – Un uomo d’affari giapponese sta viaggiando sulla metro di una città giapponese. Accanto a luui c’è una ragazza che sta dormendo. La giovane, ad un certo punto poggia la sua testa sulla spalla dell’uomo che, evidentemente infastidito, prende il suo smartphone e la colpisce sulla testa con lo scopo di svegliarla.

Il video è stato girato da un altro passeggero ed è finito sui social diventando virale in pochissimo tempo. Pur essendo, il vagone, rumoroso, si sente chiaramente il rumore del telefonino usato come “arma”. L’uomo tira fuori il telefono e fa finta di guardarlo. In realtà lo usa per tutt’altro.

La donna inizia lentamente a svegliarsi e a guardarsi intorno in uno stato semi-confusionale. L’uomo nel frattempo ripone tranquillamente il suo smartphone nella borsa e si comporta come se nulla fosse.

L’utente Twitter sakuradaPC lo ha reso pubblico e non ha risposto a chi gli chiedeva dove fosse stato girato il video, spiegando solo che l’uomo ha colpito la donna già tre volte prima. Proprio per questa ragione ha deciso di cominciare a fare le riprese, filmando il quarto colpo che viene sferrato sulla testa della povera ragazza. Alcuni hanno difeso il modo di fare dell’uomo dicendo che se l’avesse toccata con la mano sarebbe stato magari accusato di aver fatto la “mano morta”.

Altri hanno invece chiesto che il video venga inviato alla polizia. Il video intanto è stato visto 3 milioni di volte e ritwittato 22mila volte.