ROMA – L’11 marzo 2011 il Giappone venne sconvolto da un terremoto di magnitudo 9.0 che provocò uno tsunami con onde alte fino a 40 metri. I morti per il sisma che colpì diverse prefetture del Giappone furono circa 15.800.

Il terremoto del Giappone e il conseguente tsunami fu un evento mediaticamente molto seguito sui media, sui social e sui siti di condivisione video come YouTube. Tantissimi i video che doumentarono le terribili immagini dell’acqua di mare che in pochi minuti aveva invaso l’entroterra, portandosi via automobili e intere abitazioni, e i gravissimi danni ai reattori della centrale nucleare di Fukushima che riversò in mare una notevole quantità di materiale radioattivo.

Emblematiche furono le immagini di oggetti che, una volta finiti in mare per lo tsunami, arrivarono settimane dopo in California, ossia dall’altra parte dell’oceano Pacifico. Ora, a quasi nove anni di distanza dal disastro, la rete giapponese All-Nippon News Network ha diffuso un filmato ripreso da un viaggiatore nell’aeroporto di Sendai che mostra l’interminabile scossa che ha colpito il Paese.

Le immagini si aprono su un bar distrutto dal sisma. Si sentono passeggeri che urlano. Successivamente si vedono persone sedute fuori, nell’esterno della struttura. Successivamente, nella parte finale del filmato, si vede arrivare un’onda gigantesca di mare che si porta dietro detriti. L’acqua proviene dal mare ed è la conseguenza dello tsunami provocato dal sisma. Anche i mezzi dell’aeroporto fermi in pista vengono travolti. Un documento eccezionale che riporta alla mente quei tragici momenti di nove anni fa.

