L’ultima “mandrakata” di Gigi Proietti, nato e morto il 2-11 a 80 anni. E due diviso undici fa 0.18 periodico, 18 proprio come il suo celebre sketch.

Ricordate lo sketch-barzelletta di Gigi Proietti in cui si sveglia la mattina e non fa altro che ripetere 18, 18, 18, 18…? Poi quando uno sul bus gli chiede “come mai dice sempre 18?”, lui risponde “eccone un altro che non si fa li ca**i sua, 19, 19 19,…”. Bene, 2 diviso 11 fa proprio 0,18 periodico.

Uno scherzo del destino incredibile da parte di chi è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre di 80 anni dopo.

“L’ultima battuta. Ce l’ha lasciata lì”. Circola infatti sui social un quesito che sta lasciando increduli gli utenti. Il risultato è certamente frutto di una coincidenza, ma quando c’è di mezzo Gigi Proietti è bello pensare che sia solo l’ultimo geniale colpo di teatro.

L’intervento all’aorta un anno e mezzo fa

Gigi Proietti un anno e mezzo fa è stato operato all’aorta. Un’operazione un tempo molto complicata ma che ormai è diventata quasi di routine. Resta però un fattore di rischio, e non tutte le operazioni riescono. La sua purtroppo non è riuscita. È stato operato per la seconda volta. E non ce l’ha fatta.

Nonostante fosse ricoverato da giorni, nella clinica romana di Villa Margherita Gigi Proietti non aveva perso il suo solito inconfondibile spirito. Fabrizio Lucherini è medico radiologo della clinica: “Quando gli ho fatto la tac, pochi giorni fa, ironizzava sulle sue condizioni: “Come vado? Je la faccio?”, chiedeva. Non l’ho mai percepito ansioso e preoccupato. Era lui, è sempre stato lui”. È il racconto fatto all’Adnkronos.

“Da anni era un cardiopatico grave ed è venuto qui il 17 ottobre scorso già in condizioni preoccupanti. Anche diversi anni fa – continua – per motivi analoghi, aveva avuto un ricovero, ma questa volta era diverso”.