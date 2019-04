PARIGI – Gilet gialli ancora in piazza a Parigi per il 23esimo atto delle loro proteste. Ci sono disordini con la polizia che ha fermato almeno 189 persone, contro le 15 che fermate, a metà pomeriggio, una settimana fa.

A place de la Republique l’ordine di dispersione non è stato rispettato dai manifestanti. Squadre di agenti sono intervenute a ripetizione per tentare di fermare saccheggi e danneggiamenti. Sulla piazza sono stati montati camion con idranti a getto di liquido colorante (blu) per identificare successivamente i manifestanti coinvolti nei disordini. Il corteo che è stato infiltrato da decine di casseur dovrebbe concludersi proprio a place de la Republique: sul percorso intanto, sono stati dati alle fiamme decine di scooter che sono stati poi gettati al centro del boulevard Richard Lenoir e della rue du Faubourg du Temple.

Gli agenti hanno fatto uso di granate assordanti per sgomberare gruppi di black bloc che avevano messo un furgone di traverso per impedire ai pompieri di accedere ai focolai di incendio. L’aria è diventata irrespirabile in tutto il quartiere per la gran quantità di gas lacrimogeni e per il denso fumo nero che si alza dai veicoli in fiamme. I casseur hanno continuato a spaccare cose e vetrine svaligiando negozi. E’ toccato a McDonald’s, poi al magazzino Go Sport (materiale sportivo prelevato dalle vetrine e lanciato verso la folla festante), quindi a un negozio di cellulari.

Nella manifestazione dei gilet gialli, uno dei temi dominanti è la protesta per la maxicolletta a favore della ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio. “Milioni per Notre-Dame, e i poveri?” si legge su alcuni cartelli, “Notre-Dame non siamo noi” su altri. Qualche scritta anche a favore di Julian Assange.

In mattinata non si era verificato alcun disordine. A mezzogiorno il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, si era recato all’Eliseo da Emmanuel Macron per fare con il presidente “il punto della situazione” di questo sabato per il quale gruppi di gilet gialli avevano annunciato un nuovo “ultimatum” come quello del 16 marzo, con i più gravi incidenti registrati sugli Champs-Elysees.

Fonte: Ansa, YouTube