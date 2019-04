ROMA – Il cuoco italiano Gino D’Acampo è molto noto in Gran Bretagna. Originario di Torre del Greco in provincia di Napoli, D’Acampo ha 42 anni, vive fuori dall’Italia dal 1995 e fa il cuoco. Per l’emittente inglese Itv, conduce “This Morning”, un seguitissimo programma di cucina.

Durante una puntata andata in onda lo scorso dicembre e tornata virale solo ora, D’Acampo ha “litigato” con la pronuncia dei conduttori e del pubblico sul termine “pecorino”, che viene invece pronunciato con una “a” finale.

D’Acampo ha spiegato in diretta che cosa significa la seconda parola dicendo alle donne presenti in studio di non chiedere una cosa del genere in Italia. “Se la chiedete sicuramente la riceverete sicuramente” dice scherzando. Le sue parole scatenano le risate e i commenti divertiti dei presenti.

Il cuoco, in una puntata della sua trasmissione di cui parlò anche Blitz Quotidiano, era rimasto scandalizzato quando in studio, per la preparazione del ragù, era stata aggiunta la panna acida.

Fonte: YouTube, Il Fatto Quotidiano