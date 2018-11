LONDRA – Gino D’Acampo è un cuoco originario di Torre del Greco di 42 anni. D’Acampo vive in Gran Bretagna dal 1995 e fa il cuoco: durante il programma mattutino “This Morning” dell’emittente inglese Itv, lo chef italiano spiega all’ospite della puntata, la giovane cantante di origine olandese Rochelle Humes, la vincitrice della quarta edizione di X Factor, come preparare un ragù, secondo la ricetta originale che gli ha insegnato la nonna.

La giovane vincitrice di X Factor, ad un certo punto rivela cosa aggiunge al ragù fatto da lei. Si tratta dei funghi e del condimento per insalate “salad cream”, una sorta di maionese a base di panna acida. A questo punto lo chef napoletano perde le staffe un po’ perché realmente schifato dalla ricetta, un po’ per gioco. “Che schifo”, dice D’Acampo prima di continuare ad imprecare in italiano. “This is what is wrong with this Country!” (“ecco cosa c’è di sbagliato in questo Paese” ndr) dice poi ad un certo punto tornando a parlare in inglese.

Gennaro D’Acampo , nel 2009 quando ha partecipato al reality show ambientato nella giungla australiana “I’m a Celebrity… Get Me out of Here!”. Questa sua partecipazione ha rappresentato una svolta nella carriera a cui sono seguite apparizioni in tv, programmi di cucina e la pubblicazione di libri di cucina.