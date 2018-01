Giorgia Meloni si commuove e piange in diretta: “Mia figlia? La vedrò poco”

ROMA – Giorgia Meloni parla della campagna elettorale e dell’impegno che la futura legislatura le richiederà. Tutto questo la costringerà a stare lontana dalla figlia piccola e così, durante un’intervista a Mattina Cinque su Canale 5, la leader di Fratelli d’Italia ha detto: “Spero sia fiera di me, sono una di quelle mamme che per fare bene quello che fanno sono costretta a togliere un po’ di tempo ai figli. Pesa come pesa a qualunque altra madre che cerca di tenere in bilico tutte le cose”.

La meloni si commuove quando il conduttore le chiede se ha paura che la figlia in un futuro tema a scuola, scriva: “Mia Mamma è un patriota ma l’ho vista poco”. La leader di Fratelli d’Italia, come mostra questo video pubblicato su Corriere Tv, risponde “certo”. Poi si lascia andare a un momento di commozione.