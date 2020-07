Giorgia Meloni, discorso al contrario alla Camera. Ironia social VIDEO

Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera è diventato ormai oggetto di meme sui social. Questo per l’enfasi della leader di Fratelli d’Italia contro il premier Giuseppe Conte.

Insomma, la sfuriata di Giorgia Meloni in Aula alla Camera mercoledì è subito diventata virale in Rete e ha scatenato meme e ironie. Sui social il suo intervento è stato anche proposto al contrario e l’effetto è esilarante. Il video di Giorgia Meloni discorso al contrario è stato postato su Twitter da Frab45 ha ricevuto migliaia di like e condivisioni.

Ci sono poi vari meme in cui si vede la Meloni che diventa la cantante dei Megadeth. Questo perché i capelli biondi sciolti e in continuo movimento mentre parla, ricordano molto quelli di un musicista heavy metal.

Poi un classico, Meloni meme come se fosse in una scena della serie tv Boris. Con René Ferretti (Francesco Pannofino) che la guarda sul monitor come se stesse guardando Corinna (Carolina Crescentini) prima di esclamare l’ormai celebre “cagna maledetta”.

“Non rida, presidente Conte, perchè non c’è nulla da ridere…”. Aveva detto la Meloni al termine del suo intervento alla Camera rivolgendosi direttamente al premier. “Non rida presidente Conte, perché non c’è nulla da ridere. Non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista! Siete dei pazzi irresponsabili!”, dice la Meloni nel suo intervento.

Meloni contro Conte e il Governo

“Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto, chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento”.

Ancora la Meloni: “Rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e poi oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? “

“Con quale faccia? Ci dite che diavolo state facendo? È da pazzi irresponsabili, presidente Conte”. (Fonte YouTube).