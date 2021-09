Matteo Salvini ha abbandonato la sala stampa perché Giorgia Meloni è arrivata in ritardo alla conferenza stampa per sostenere il candidato del centrodestra di Milano, Luca Bernardo.

Quando Giorgia Meloni è arrivata in sala stampa, Matteo Salvini era già andato via

Quindi quando la Meloni è arrivata in conferenza stampa non ha trovato Matteo Salvini. La politica si è giustificata dicendo che era il suo aereo ad essere in ritardo. Quindi questo suo arrivo in ritardo sarebbe stato involontario.

Matteo Salvini a Giorgia Meloni: “Nessuna polemica, zero tensioni”

“Nessuna polemica e zero tensioni: stamane non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata.

Saremo insieme già domani a Roma. È incredibile tuttavia che, anche oggi, certi media scrivano bufale o riportino surreali ricostruzioni pur di non parlare delle proposte e dei progetti del centrodestra.

Ma non importa: il centrodestra è compatto e lo ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni, con candidati unitari in tutte le grandi città. A chi cerca divisioni e litigi consigliamo di guardare a sinistra”. Così Matteo Salvini e Giorgia Meloni (video YouTube).