Giorgia Meloni viene chiamata “pesciarola”: lei risponde con una cassetta di pesce fresco VIDEO

Viene chiamata “pesciarola” e così Giorgia Meloni sui social risponde con in mano una cassetta di pesce fresco. Un video in cui il leader di Fratelli d’Italia esordisce con tanto di “pesce fresco, pesce fresco, avvicinatevi, ottimi prezzi”. “La sinistra e i 5Stelle mi definiscono pesciarola? Vendere il pesce è un lavoro duro e nobile, comprare la gente in Parlamento, invece, è un lavoro ignobile… e lo fanno loro”. Con un video, Giorgia Meloni replica così agli attacchi della sinistra e di M5S.

“La sinistra e i Cinque Stelle, evidentemente piccati perché in Aula ho detto la verità, da oggi in blocco mi chiamano pesciarola – dice nel video Giorgia Meloni -, dimostrando ancora una volta quanto siano distanti dalla gente comune. Quanto la schifino”.

Giorgia Meloni “pesciarola”, come si conclude il video

Giorgia Meloni, chiamata “pesciarola” per il suo modo diciamo molto sentito di comunicare conclude così il video: “Invece a me, che sono una persona di popolo, la cosa non dà affatto fastidio – conclude Meloni -. Ma una cosa a voi compagni che voglio dire: c’è gente che fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c’è gente che fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento. Voi potete dire che io faccio parte della prima categoria, ma sicuramente voi fate parte della seconda”.