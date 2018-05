ROMA – A “Non è l’Arena”, il programma di approfondimento condotto su La7 da Massimo Giletti la domenica sera [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], al telefono interviene Giorgia Meloni che commenta il veto di Mattarella su Savona ministro che ha portato il presidente della Repubblica a incaricare Carlo Cottarelli.

La leader di Fratelli d’Italia è a casa e sua figlia fa i capricci in diretta. Giletti ironizza: “Anche la tua bambina si lamenta per Mattarella?” La Meloni spiega: “E’ arrabbiata perché voleva che la seguissi, invece io sono scappata per parlare con te”. Giletti, prima di dare il via all’intervista, aggiunge: “Non è che piange anche lei per Mattarella?”