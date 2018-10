ROMA – Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, ha srotolato il Tricolore dagli uffici di Fratelli d’Italia alla Camera per chiedere che il 4 Novembre diventi festa nazionale.

“È una festa molto più unificante di altre feste che oggi sono festa nazionale”, ha spiegato Meloni, sostenendo che il 25 aprile e il 2 giugno – rispettivamente festa della Liberazione e della Repubblica – sarebbero invece “due feste più divisive”.

“Dobbiamo ricordare che è grazie a questa vittoria che noi oggi siamo una Nazione. Mi pare che non ci siano molte iniziativa in questo senso. FdI sarà l’unico partito che celebrerà questo evento, e la gran parte dei monumenti saranno chiusi. Saremo in piazza domenica 4 novembre, per ricordare che ancora oggi vale la pena di combattere per difendere la nostra sovranità.. Se dovessi scegliere tra questa e altre ricorrenze non avrei dubbi”, ha concluso Meloni.