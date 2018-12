ROMA – Giorgio Chielini fa gli auguri ai militari italiani impegnati in missioni internazionali: “Volevo fare gli auguri a tutti i soldati impegnati nelle missioni all’estero, sempre in prima linea per difendere il paese e che lavorano anche durante le festività. Un grande abbraccio e un augurio: buon Natale dalla Juventus”.

#NOIconVOI è la campagna social dedicata ai militari dell’Esercito, iniziata il 15 dicembre con video messaggi di auguri realizzati dall’eccellenze italiane e pubblicati sulle pagine social dell’Esercito (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube). Dallo spazio ai campi di calcio, passando da tv, cinema, radio, teatri e palazzetti dello sport, i vip hanno aderito alla campagna manifestando vicinanza ai militari dell’Esercito che anche quest’anno in occasione delle festività natalizie saranno impegnati nelle numerose operazioni in Italia e all’estero.

L’astronauta Paolo Nespoli, Massimo Boldi insieme a Christian De Sica, Rosario Fiorello, Alex Zanardi, Carlo Verdone, ma anche J-Ax e Danilo Gallinari, e poi ancora Lorella Cuccarini, Rossella Brescia, Nicola Savino, Giancarlo Magalli, Giorgio Chiellini e tutta la Juventus, Alex Del Piero, sono solo alcuni dei nomi che hanno aderito sinora alla campagna social che continuerà fino al 6 gennaio. Nei contributi web tanti i messaggi di ringraziamento all’Esercito per il costante l’impegno e il lavoro svolto per Paese. E c’è curiosità tra i follower delle pagine ufficiali dell’Esercito per scoprire i volti dei Vip che hanno aderito alla campagna.