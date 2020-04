ROMA – La reporter si collega con lo studio in diretta dal bagno di casa. Sullo sfondo si intravede il marito che si sta facendo la doccia.

La gaffe ha coinvolto la giornalista statunitense Melinda Meza, corrispondente per la Kcra 3 a Sacramento, in California.

La donna, come sta accadendo in questi giorni a molti giornalisti sparsi per il mondo, si è collegata da casa. La Meza però non ha fatto molta attenzione a quello che succedeva dietro di lei: il pubblico non ha potuto così fare a meno di vedere il marito nudo dietro di lei che si stava facendo la doccia.

Il servizio lanciato successivamente parte proprio da casa sua. Lei prende la linea mentre si sta tagliando i capelli, dando così suggerimenti su come curare l’acconciatura durante la quarantena in casa.

Pur trattandosi di un video molto breve, giusto un frammento della durata di qualche secondo, il giro non è sfuggito ai telespettatori ed ha fatto il giro del mondo.

Nel corso dell’intero collegamento la giornalista non si è invece accorta della ripresa (fonte: Leggo, YouTube).