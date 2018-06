BOURTON-ON-THE-RIVER – La giornalista della Bbc Carol Kirkwood è in diretta e sta parlando [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a bordo di un fiume. Siamo in Inghilterra a Bourton-on-the-Water, un villaggio che si trova sulle catena collinare delle Cotswolds Hills, nel distretto omonimo della contea del Gloucestershire.

La cronista della trasmissione Bbc Breakfast sta facendo un’intervista e alle sue spalle succede un imprevisto che non è sfuggito ai social. Un uomo infatti viene spinto nel fiume da un amico mentre la giornalista prosegue con la sua intervista e sembra non accorgersi di nulla. Corriere Tv ha rilanciato le immagini.