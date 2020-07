Deborah Haynes è una giornalista che lavora per Sky News. Durante un suo collegamento in diretta da casa, la Haynes viene interrotta dal figlio che entra nella stanza per chiedere due biscotti.

“Cose che succedono quando si riportano le notizie durante il lockdown”, il commento da studio sulla giornalista.

Sui fa presto a dire Smart working

Si fa presto a dire smart working. Forse si fa veramente troppo presto a parlare di lavoro agile, di lavoro smart e di lavoro da casa.

Giovanni Scifoni, su YouTube, prova a ricostruire, con ironia, la giornata tipo di lavoro, da casa, ai tempi del coronavirus (il video è stato diffuso a fine marzo in pieno lockdown).

C’è la difficoltà di comunicazione, la difficoltà di parlare, via Skype, tra colleghi. Scena vista e rivista in questi giorni nelle varie trasmissioni televisive.

C’è la difficoltà di restare seri e professionali quando, mentre si parla in collegamento, all’improvviso sbuca qualche figlio alle spalle come nel caso della giornalista di Sky.

C’è poi il problema del troppo tempo a disposizione.

Concentrarsi per lavorare è davvero dura. Perché mai? Perché il telefonino, diciamolo, è sempre lì, a portata di mano. E sul telefonino in ogni minuti, in ogni secondo, arriva qualche messaggio, qualche audio, qualche foto o qualche video (fonte: Repubblica, YouTube).