ROMA – La giornalista della Bbc parla davanti al Palazzo del Parlamento scozzese di Edimburgo. Il collegamento è delicato, dato che si parla della tempesta politica di queste ore, con il premier britannico Boris Johnson intenzionato a portare avanti una “hard Brexit”.

Mentre l’inviata parla, un uomo entrato all’interno dell’inquadratura cade dalla bicicletta. Non è possibile vedere chiaramente l’uomo, ma la sua sagoma entra chiaramente nell’inquadratura durante la diretta tv. Il ciclista si rialza ma ormai la scena è stata rubata. E così un anonimo video della tv di Stato britannica diventa virale.

Le inquadrature improvvise sono una prerogativa dei servizi giornalistici in esterna. Nel 2015, un giornalista sta parlando dal bordo di una strada che passa nella città di Herculaneum nello Stato americano del Missouri. Improvvisamente arriva un poliziotto che, una volta scoperto, si “paralizza” ed esce frettolosamente dall’inquadratura. A parlare davanti al microfono dell’emittente Fox 2 è Anthony Kiekow. Il cronista sta realizzando un servizio sull’incendio in un appartamento. L’agente non ha però alcuna intenzione di disturbare la diretta o apparire in televisione e quindi, una volta scoperto si allontana alla svelta. La sua reazione “pietrificata” è diventata virale ed ha fatto ridere i telespettatori e gli utenti del web.

Fonte: Repubblica