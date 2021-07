Giornalista tedesca filmata mentre si cosparge di fango prima della diretta dalle zone alluvionate VIDEO

Susanna Ohlen, giornalista tedesca di 39 anni, è stata sospesa dall’emittente RTL perché prima della diretta dalle zone alluvionate in Germania è stata ripresa mentre si cospargeva con del fango sui vestiti e sul viso. Il tutto chiaramente per rendere il suo servizio più drammatico, più veritiero.

La giornalista che si cosparge di fango prima della diretta dalle zone alluvionate

Nel servizio in diretta da Bad Münstereifel, la giornalista ha poi raccontato la sofferenza dei residenti e aveva spiegato, mentendo, di aiutarli nel lavoro di pulizia.

Il video è stato diffuso su YouTube e ha costretto la sua emittente televisiva a sospenderla per un comportamento anti etico. La RTL ha spiegato in una nota che “le azioni della nostra reporter contraddicono chiaramente i principi giornalistici e i nostri standard”.

Giornalista sospesa si scusa su Facebook

Susanna Ohlen si è scusata dell’accaduto con un post su Facebook. “Lunedì ho commesso un grave errore nell’area alluvionata, di fronte alle telecamere di “Guten Morgen Deutschland”. Dopo aver già aiutato privatamente i soccorsi nella regione colpita dall’alluvione nei giorni precedenti, quella mattina mi sono vergognata, davanti agli altri aiutanti, di stare alla telecamera con addosso un top pulito. Poi, senza pensarci due volte, ho spalmato fango sui miei vestiti. Da giornalista, non sarebbe mai dovuto succedere. Come persona che ha a cuore la sofferenza di tutte le persone colpite, è successo a me. Scusatemi”.

Il prima:

Il dopo: