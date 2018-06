ROMA – Carlo Giovanardi sarà ospite questa sera presso La Confessione, il programma in onda dalle ore 23:55 sul canale Nove di Discovery Italia. Ad intervistare l’ex sottosegretario nonché padre della legge Fini-Giovanardi, sarà il direttore de Il Fatto Quotidiano online, Peter Gomez. La legge [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è quella che ha equiparato le droghe pesanti a quelle leggere e che in parte è stata smantellata da varie sentenze che si sono susseguite in questi anni.

Il tema di questa sera sarà proprio la liberalizzazione delle droghe leggere. Si parlerà di cannabis, e del fatto che Giovanardi non sembra aver cambiato atteggiamento rispetto agli anni passati: “Nelle neuroscienze un ragazzo che comincia a 13 anni a farsi gli spinelli, a 18 anni avrà i buchi nel cervello”. Il politico spiega infatti che “le sue funzioni cerebrali verranno compromesse” proprio per via dell’uso della cannabis.

Giovanardi aggiunge: “Non lo affermo solo io, lo dice una sterminata produzione scientifica”. L’ex sottosegretario spiega poi quello che accade in Cina se si viene trovati con della droga in casa: “Ragazzi, se andate in Cina e vi trovano delle sostanze in casa, rischiate che vi ammazzino“.

Peter Gomez, a quel punto, risponde dicendo che la nazione cinese non è propriamente un esempio di democrazia ed aggiunge che da giovane si faceva le canne: “Le pare che stia male?” dice Gomez, per poi concludere: “Ora capisco perché non sono diventato direttore del New York Times”.

La puntata andrà in onda questa sera. Su YouTube è però presente una clip.