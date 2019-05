Giro d’Italia, spettatore lancia bici in mezzo alla strada VIDEO

ROMA – All’improvviso uno spettatore del Giro d’Italia, poco prima che passasse un gruppo di ciclisti, ha gettato una bicicletta in mezzo alla strada

Tutto è successo durante la 18esima tappa del Giro d’Italia, da Valdaora a Santa Maria di Sala (Venezia).

Lo spettatore ha poi ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato dalla Polizia stradale e quindi identificato in commissariato. Non si sa ancora chi sia e il perché del suo gesto

Fortunatamente il folle gesto non ha causato conseguenze ai ciclisti, che sono riusciti a evitare l’ostacolo. L’uomo è stato fermato dalla polizia ed è risultato in stato di ebbrezza.

Giro d’Italia: le ultime notizie.

La tappa alla fine è stata vinta dal bresciano Damiano Cima.

L’ecuadoriano Richard Carapaz, maglia rosa, conserva 1’54” di vantaggio su Vincenzo Nibali alla vigilia delle grandi montagne di oggi e sabato.

Valerio Conti, sei giorni in maglia rosa, non ha preso parte alla partenza: “Nell’ultima settimana, Valerio ha sofferto per un nodulo del ciclista, ovvero un igroma ischiatico – spiega in una nota il medico del team, Jarrad Van Zuydam -. Abbiamo trattato il problema con un certo successo, ma sfortunatamente le sue condizioni sono peggiorate significativamente dopo la tappa di ieri”. “Immaginavo una conclusione differente per questo mio Giro d’Italia pieno di soddisfazioni – ha detto Conti – nonostante l’assistenza dello staff, la situazione è peggiorata: ho cercato di tenere duro, ma ritiro è l’unica opzione. Porterò con me ricordi bellissimi di questo Giro e dei giorni vissuti in rosa, saranno stimoli per migliorare ancora come corridore”.