Giro d’Italia, Girmay da una vittoria storica al ritiro per colpa di un tappo nell’occhio VIDEO

Vince una tappa del Giro d’Italia, si “spara” un tappo nell’occhio ed è costretto al ritiro. E’ quanto accaduto ieri, 17 maggio, al 22enne ciclista eritreo Biniam Girmay della Intermarché Wanty Gobert, trionfatore della tappa da Pescara a Jesi e secondo africano di sempre a vincere alla Corsa Rosa dopo Alan van Heerden nel 1979.

Girmay e l’incidente al Giro d’Italia col tappo dello spumante

Girmay, dopo essere salito sul gradino più alto e avere ricevuto i fiori, piegandosi per stappare la classica bottiglia di spumante, è stato colpito violentemente in un occhio dal tappo di sughero, tanto da rimanere sul podio con un evidente smorfia di dolore e un occhio chiuso. Finita la cerimonia, il ciclista è stato portato per accertamenti all‘ospedale Carlo Urbani di Jesi.

Ritiro ufficiale per il ciclista africano

Il ciclista è stato presto dimesso dalla struttura e ricondotto in albergo. Ma l’occhio sinistro è rimasto dolente molto gonfio e i medici della squadra hanno deciso di non prendersi inutili rischi, così già nella prima mattina di oggi, mercoledì 18 maggio, è arrivata l’ufficializzazione del ritiro: Girmay non sarà al via della tappa numero 11 del Giro d’Italia 2022 la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 km. Il suo Giro d’Italia, comunque storico, è finito.