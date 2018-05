TERAMO – In Abruzzo uno dei piatti tipici condiviso più o meno in tutta la regione sono i mitici arrosticini. E così, come mostra questo video postato su Facebook, un tifoso di Teramo ha voluto fare un vero e proprio complimento alla carovana rosa di passaggio: al posto delle classiche bottiglie d’acqua, Checco offre ai ciclisti in transito degli arrosticini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] appena cotti.

Il tifoso, incitandoli dice: “Forza, un po’ di energia”. Il tutto è accaduto durante la decima tappa del Giro d’Italia che va da Penne in provincia di Pescara a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. A vincere è stato lo sloveno Matej Mohoric.