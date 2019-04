ROMA – Il premier Giuseppe Conte davanti agli studenti dell’istituto Regina Margherita di Roma si è reso protagonista di una simpatica gaffe. Il presidente del consiglio infatti ha sbagliato la pronuncia del nome del celebre fisico Albert Einstein, che invece pronuncia “Astàin”. Un errore che gli è costato l’ironia di quanti lo hanno preso in giro sui social network.

L’episodio da cui ha origine la gaffe risalgono a circa una settimana fa, quando Conte ha presentato il videogioco Cybercity Chronicle, nato dalla collaborazione della presidenza del Consiglio dei ministri e Miur, nella scuola della Capitale.

In quell’occasione erano sorte polemiche in seguito alla pubblicazione di immagini dei bambini della scuola sui social della Presidenza del Consiglio, prima di aver ottenuto le liberatorie da parte dei genitori, alcuni dei quali hanno fatto ricorso al Garante per la privacy. A far risaltare però la visita di Conte alla scuola alla fine è stata la clamorosa gaffe.