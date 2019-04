VERONA – Il premier Giuseppe Conte imita il suo imitatore: “Sono al decimo bicchiere di vino”. La gag del presidente del Consiglio durante il Vinitaly che si ispira ovviamente alla sua imitazione che viene fatta durante il programma radiofonico La Zanzara.

“La nostra azione per far ripartire il Paese è continua e costante. Anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo del territorio”. Scrive poi il premier Giuseppe Conte su Facebook. “Lunedì mattina a Chigi ho presieduto il Tavolo di insediamento del Contratto istituzionale di sviluppo dell’area di Foggia, il Cis Capitanata. Un’azione che, insieme al ministro Lezzi e a Invitalia, stiamo portando avanti da mesi con determinazione, di concerto con i ministri competenti, le Istituzioni e gli stakeholder locali, per dare quanto prima il via libera a progetti in quelle aree depresse del Sud d’Italia che scontano ancora oggi un significativo gap infrastrutturale e di sviluppo. Contiamo che nel giro di poche settimane il Cipe riuscirà ad approvare i primi interventi per l’area di Foggia, all’insegna della loro strategicità, cantierabilità, compatibilità e sostenibilità”.

“Nel frattempo proseguono le riunioni tecniche relative anche agli altri Contratti istituzionali di sviluppo che abbiamo avviato per il Molise, Basilicata e Cagliari, dove mi sono recato personalmente a febbraio, e per i quali a breve firmerò i rispettivi Decreti. Il nostro territorio ha delle potenzialità enormi che vogliamo esaltare e sfruttare appieno. Così come il nostro tessuto produttivo, le nostre piccole e medie imprese. Domenica sono stato al Vinitaly, oggi pomeriggio a Milano all’inaugurazione del Museo del design italiano, domani al Salone del mobile, per testimoniare il pieno sostegno del governo al sistema produttivo e la piena disponibilità a promuovere le eccellenze italiane: il rilancio del nostro Paese – conclude Conte – passa dalla valorizzazione del Made in Italy che ci rende orgogliosi di fronte al mondo intero”. (Fonte YouTube).