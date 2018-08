RICCIONE – Giusy Ferreri sale sul palco del Deejay On Stage di Riccione [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per rendere omaggio a Aretha Franklin, la regina del soul scomparsa all’età di 76 anni.

Quello che doveva essere un omaggio si è però trasformato in un passo falso per la cantante, che è stata bersagliata da più parti: insulti sui social anche perché la Ferreri, sul palco ha un foglio e legge le parole e un vero e proprio attacco frontale da parte di Cheryl Porter, una coach vocal americana che ha collaborato anche con Zucchero: “È un insulto alla memoria della più grande cantante della storia della musica. Siamo a livelli bassissimi. Hanno preso la peggiore per rappresentare la migliore. Con tutti i talenti che ci sono in questo Paese”.

La Porter si è detta molto indignata soprattutto per questa ragione: “Passiamo sul fatto che hai un foglio sul palco per leggere il testo perché magari non conosci a memoria “Think” anche se ripete sempre la parola “think”. Ma io dico, come diavolo fai a non sapere che in “I say a little pray for you” il testo dice “forever AND EVER” e non “forever, forever?”