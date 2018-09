ROMA – È questo il gol fantasma più assurdo della storia del calcio? Durante la sfida tra il Partick Thistle e Greenock Morton, in Scozia, la rete si muove dopo un bel tiro a giro finito sotto l’incrocio, ma l’arbitro non si accorge di nulla e fa riprendere il gioco con una rimessa laterale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I padroni di casa hanno comunque vinto il match 1-0.