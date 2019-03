ROMA – “Gomorra” viene criticata per alcune scene molto forti e per la crudeltà del linguaggio. A rispondere a queste critiche ci pensano i The Jackal che, con la solita ironia che li contraddistinge, hanno realizzato una versione “politicamente corretta” di quella che resta una delle serie italiane tra le più popolari al mondo.

A dargli una mano anche Arturo Moselli che in Gomorra interpreta il ruolo di Sangue Blu. Cosa accade in questa versione firmata dai Jackal? I protagonisti vogliono cambiare (in meglio) Napoli diventando dei bravi contribuenti rispettosi della legge che utilizzano un linguaggio privo di parolacce.

Il modo in cui avviene tutto ciò è sulla falsariga della serie. I The Jackal propongono la loro nuova versione ad un fantomatico produttore. Il collettivo napoletano ha immaginato una sorta di “Gomorra della legalità” rispondendo in questo modo alle tante critiche sull’eccessivo uso della violenza.

Fonte: YouTube