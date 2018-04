ROMA – “Il mio piatto sembra buono”. “Sembra buono a te ma non a me”. Anche Gordon Ramsey sbaglia.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il noto cuoco inglese che in diverse occasioni è apparso cattivissimo, in una vecchia clip che è tornata a circolare in Rete dopo un tweet diventato virale, in una puntata della serie “F Word”, un programma condotto da Ramsey per la tv britannica dal 2005 al 2010, vien pesantemente criticato dallo chef Chang specializzato nella cucina thai.

Nell’episodio lo chef si confronta proprio con la cucina thailandese, ottenendo però scarso successo. Secondo Chang, infatti, dopo aver preparato il pad thai, uno dei piatti più famosi della tradizione del Paese del Sud-est asiatico a base di pasta di riso saltata in padella con vari ingredienti tra cui uovo, gamberi, verdure e germogli di soia, Ramsey ha ottenuto un risultato insufficiente: “Questo non è pad thai”, dice lo chef.

Il video ha raggiunto 3,6 milioni di clic con svariati commenti irriverenti nei confronti di Ramsey. Che sia una rivincita degli utenti contro la nota crudeltà del cuoco inglese?