ROMA – Alle audizioni di “Got Talent Germany 2018”, sul palco sale Andreas. Il ragazzo è sovrappeso e goffo. Almeno così fa credere ai giudici che, durante la sua esibizione, inizialmente storgono il naso. Salvo poi ricredersi: Andreas, infatti, soprende tutt dimostrando di aver voluto prendere in giro la giuria apposta.

Non sempre va tutto bene in questa trasmissione che va in onda un po’ in tutto il mondo. Nella versione Usa (America’s Got Talent,) una coppia di trapezisti dello Utah, Mary e Tyce, moglie e marito, a luglio scorso hanno eseguito un numero molto difficile.

Tyce era bendato e doveva tenere la moglie. L’uomo però ha ceduto la presa e Mary è caduta nel vuoto, tra le urla dei giudici inorriditi e il pubblico in sala. Molti hanno temuto subito per il peggio. Mary però si è rialzata e ha fatto cenno di non aver subito lesioni. Subito dopo ha chiesto ai giudici di rifare il numero e i giudici non hanno però accettato.