GP Austria, video incidente e incendio tra Savadori e Pedrosa: le due moto prendono fuoco

Il video dell’incidente e dell’incendio al GP d’Austria tra Savadori e Pedrosa con la corsa interrotta per mezz’ora a causa dello scontro tra l’Aprilia e la Ktm. Lo spagnolo è tornato in pista (decimo al traguardo), mentre il pilota Aprilia è rimasto al box per precauzione dopo il controllo al centro medico ma successivi esami hanno rilevato una frattura al malleolo destro. Uno stop di mezz’ora che spegne le ambizioni di Bagnaia che dopo esser partito bene allo start 1 si perde quando la corsa riparte.

Incidente GP Austria, Savadori sarà operato

Il gran premio di Stiria ha visto Lorenzo Savadori coinvolto in un incidente spettacolare. Nel corso del terzo giro Lorenzo ha investito la moto, ferma in mezzo alla pista, di Dani Pedrosa, scivolato un attimo prima senza conseguenze fisiche. Nell’impatto si è sviluppato un incendio che ha avvolto le due moto e costretto la Direzione Gara a sospendere la gara. “Lorenzo – spiega l’Aprilia in un comunicato – se l’è cavata con una frattura del malleolo, sarà operato domani con l’obiettivo di rientrare per la gara di Silverstone a fine mese”.

Nella seconda partenza Aleix Espargaro, scattato piuttosto bene dopo le belle qualifiche nelle quali aveva conquistato la terza fila, ha subito un contatto con Marc Marquez che gli ha fatto perdere molte posizioni. Una situazione verificatasi, con modalità quasi identiche, anche nella prima partenza. Aleix ha ripreso a girare con tempi piuttosto buoni ma la sua rimonta si è fermata insieme alla sua moto, ora sotto esame.

Il podio finale della gara

La MotoGp riparte nel nome giovane e arrembante di Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac, dopo aver conquistato la pole, vince anche la prima gara della sua carriera in MotoGP dominando il Gran Premio di Stiria in Austria.