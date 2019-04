ROMA – Una famiglia ha condiviso un filmato scioccante che mostra un uomo con il passamontagna che posiziona un gps sotto la loro auto parcheggiata davanti casa.

I proprietari dell’auto hanno diffuso la clip registrata dalla telecamera di sorveglianza. L’uomo si sdraia e posiziona un rilevatore satellitare che nella versione più economica costa, scrive il Daily Mail che diffonde il video e la notizia, circa 17 sterline, ossia poco meno di 20 euro.

Dopo aver visto il video (l’uomo ha impiegato 33 secondi in tutto ndr), i proprietari dell’auto hanno fatto controllare la parte inferiore della vettura e hanno scoperto il localizzatore gps usato per tracciare i veicoli.

Naheem Bustan, giovedì scorso ha scritto: “Attenzione, ho appena visto qualcuno mettere questo dispositivo sotto l‘auto di mio fratello. Serve per monitorare i tuoi spostamenti e per sapere quando non ci sei per derubarti a casa. La polizia ha confermato che questo è un rilevatore gps”.

Fonte: YouTube