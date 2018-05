LONDRA – Due amici stanno camminando su una gradinata lungo il Tamigi, nella zona di Camden Town. L’umidità [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] rende però scivolosi i gradini e uno dei due cade nelle acque del fiume di Londra. Nessuna conseguenza fortunatamente: solo tante risate anche da parte dello sfortunato che non ha affatto rischiato per la sua salute.

Il fiume è infatti marrone solo per via del limo naturale presente sul letto. Il tamigi, a differenza di altri fiumi che passano nelle grandi città, è poco inquinato per via di alcune leggi che da circa 50 anni tutelano la salubrità delle sue acque.