ROMA – L’autista di un furgone litiga in autostrada e decide di schiacciare un’auto colpendola in pieno sul lato sinistro. Accade sulla M53, autostrada che attraversa il Cheshire inglese: come mostra il filmato ripreso dalla dashcam di un’automobilista che si trova a poca distanza dai due mezzi, il furgone bianco ad un certo punto decide di schiacciare una Vauxhall Astra che si trova alla sua destra.

Tutto inizia dopo che il furgone bianco prova provato a sterzare a destra. L’automobilsta non lo fa passare provocando così la reazione furibonda dell’altro automobilista.

Il fatto è avvenuto sull’autostrada in prossimità dello svincolo 6 che porta al terminal petrolifero di Eastham che si trova vicino alla penisola di Wirral. Il guidatore dell’Astra, secondo quanto racconta il Daily Mail, non ha subito danni personali. L’auto sicuramente è stata invece pesantemente danneggiata, dato che da una parte è finita contro il furgone. L’altro lato dell’auto, anche grazie al fatto che la persona alla guida frena immediatamente, non finisce invece contro la barriera.

Dopo il tamponamento, il furgone lasciato l’autostrada: l’uomo alla guida dell’auto si mette ad inseguirlo. Cosa sia successo di preciso ai due conducenti successivamente, non è noto. La polizia del Cheshire conferma di essere stata avvisata della collisione ma non si sa se sia intervenuta oppure no.

Fonte: Daily Mail