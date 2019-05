ROMA – Un drone filma l’enorme incendio (probabilemnte doloso) che ha inghiottito e incenerito un vecchio magazzino di fertilizzanti costruitoa in epoca vittoriana. L’ex magazzino apparteneva alla Fisons e si trova a Bramford nel Suffolk inglese, vicino alla città di Ipswich. I residenti hanno descritto le fiamme come “il set di un film catastrofico”.

L’edificio è stato costruito nel 1850 ed era classificato come monumento di II grado. Verso le 5 di mattina di lunedì 6 maggio è andato a fuoco. Chi abita in zona ha raccontato di aver sentito esplosioni. Ciò confermerebbe quanto detto dagli inquirenti e dai pompieri intervenuti sul posto: l’incendio potrebbe essere di natura dolosa.

Samantha Pemberton vive di fronte al magazzino che si trova su Paper Mill Lane. La donna, alla Bbc ha raccontato che lei e la sua famiglia sono stati “raggiunti da un muro di fuoco” non appena si sono affacciati dalla loro casa: “C’erano delle braci più grandi delle dimensioni della tua mano che cadevano dal cielo. Era come camminare sul set di un film catastrofico” ha aggiunto la donna.

Il sito doveva essere trasformato in un parco per un costo pari a 20 milioni di sterline. Il progetto è stato approvato nel 2014 ma i lavori non sono mai iniziati. Nel mese di aprile, parte della proprietà era già andata a fuoco. In quel caso, ad intervenire furono solo sei pompieri.

Fonte: Daily Mail