ROMA – A Nottingham in Gran Bretagna, la telecamera di sorveglianza di una famiglia ha ripreso un uomo che ruba delle piante dal valore di circa 2 sterline, dal giardino della loro casa.

Zulfiqar Ali e sua moglie Shahnaz Akhtar, entrambi di 44 anni, si sono accorti di non avere più diverse piante la mattina del 18 giugno.

Hanno guardato i filmati e si sono accorti di un uomo che, dopo aver pogiato sul muro del vialetto la bicicletta, si è avvicinato alle piante che si trovano di fronte alla loro casa a Bobbers Mill per rubarle.

L’uomo ha i capelli bianchi corti e indossa una felpa con cappuccio.

Impovvisamente apre la borsa e si china a raccogliere le piante.

Dopo aver riposto le piante, sale in sella alla sua bicicletta e se ne va.

Gran Bretagna, le piante rubate costano due sterline

Zulfiqar ha scoperto che anche il suo vicino ha subito, sempre il 18 giugno, lo stesso furto.

Al Daily Mail ha dichiarato:

“Abbiamo comprato questa casa nel 2019. La maggior parte delle piante si trovavano già piantate. Quelle rubate stavano là da un paio di mesi”.

“E’ tutto molto strano: perché rubare delle piante che costano due sterline?” si è chiesto Zulfiqar Ali.

La coppia vive con i loro due figli su una strada trafficata:

“Abbiamo stampato e incollato le foto riprese dalla telecamera di sorveglianza sulle nostre finestre per quattro giorni per far sapere a tutto il quartiere quello che ci è successo.”

Spero che questo serva anche come deterrente. Quanto accaduto ci ha infastidito, ma ripianteremo comunque le piante” (fonte: Daily Mail).