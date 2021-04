Durante la partita valida per i quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United, un uomo è entrato in campo completamente nudo. L’uomo ha sorpreso tutti, facendo irruzione sul terreno di gioco in uno stadio vuoto e senza pubblico per via dell’epidemia in corso.

Granada – Manchester, entra in campo nudo: arbitro ferma il match

L’invasore ha lasciato tutti senza parole. Barba e capelli lunghi, l’uomo completamente nudo è entrato sul terreno erboso del Nuevo Estadio de Los Cármenes prima di essere accompagnato fuori dagli steward e dagli agenti di pPolizia.

La prima invasione di campo in uno stadio a porte chiuse

Quanto accaduto è la prima invasione di campo in uno stadio a porte chiuse, in Europa. Il calcio spesso e volentieri regala colpi di scena, ma quanto accaduto nel corso della partita tra il Granada e il Manchester United ha quasi dell’incredibile. All’improvviso l’arbitro è stato costretto a fermare il gioco.

L’uomo si è steso sull’erba con tanto di braccia al cielo. Giocatori, panchine e addetti ai lavori sono rimasti sorpresi e interdetti, con i calciatori che si sono mantenuti a distanza. Immediato l’ingresso degli steward e degli agenti di Polizia che hanno provveduto ad accompagnare l’invasore fuori dal campo.

Resta da chiedersi come abbia fatto l’invasore ad entrare viste le restrizioni per la pandemia. Come ha fatto dunque l’uomo a spingersi fin sul terreno di gioco? Sicuramente c’è stata una falla evidente nella sicurezza.