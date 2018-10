ROMA – La Gialappa’s band ha un piccolo spazio all’interno della puntata del lunedì del grande Fratello Vip. In quella del 1 ottobre vengono mostrate e, successivamente, commentante le situazioni più divertenti della settimana appena trascorsa all’interno della Casa.

A far parlare la Gialappa’s è Giulia Salemi che usa uno slang che è per metà italiano e per metà inglese. Una volta tornati in studio la Gialappa’s chiede a Ilary Blasi “tu sei una roman b*tch?”.

Fortunatamente la conduttrice non capisce la battuta mentre tra il pubblico in studio cala il gelo. La Gialappa’s si rende conto di aver commesso una gaffe e, per sviare interpella l’opinionista Alfonso Signorini che a sua volta evita la domanda dicendo “Non chiedetelo a me”.