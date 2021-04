Grande raccordo anulare di Roma bloccato dagli ambulanti per protestare contro la Raggi

Ambulanti bloccano il Grande raccordo anulare di Roma per protestare contro lo stop alla proroga delle licenze decisa dal Comune di Roma. Il blocco avvunto con centinaia di furgoni è avvenuto all’altezza di Ciampino, uscite 22-23, con le pattuglie dei vigili urbani che hanno cercato di agevolare la mobilità nelle vie limitrofe.

Aggiornamento delle 12.53

L’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video della protesta sul Grande raccordo anulare.

Ambulanti bloccano Grande raccordo anulare e aprono gli ombrelloni: “Da oggi apriremo qui”

Gli ambulanti hanno aperto i loro ombrelloni in segno di protesta. “Ecco qua, questi sono i nuovi banchi che ci ha dato la Raggi. Da oggi apriremo sul raccordo anulare.”

“Protestiamo contro i bandi che la sindaca di Roma vuole realizzare a Roma – dice uno dei manifestanti – 18 mila concessioni sono a rischio e 12 mila manifestano oggi con i furgoni”. Un presidio dei manifestanti è presente infatti anche in piazza della Repubblica, nel centro della città.

Ambulanti anche a piazza della Repubblica

Gli ambulanti hanno protestato anche in pieno centro a piazza della Repubblica. “Raggi e Coia, il vero virus di Roma”. Centinaia di cartelli con questa scritta sono stati distribuiti sotto la pioggia battente.

Oltre i disagi sul grande raccordo anulare con i commercianti che hanno invaso coi loro furgoni le uscite 22-23 creando non pochi disagi alla circolazione, la protesta è montata in questa piazza del centro città che sorge a pochi passi da Stazione Termini.

In centinaia si sono radunati sul lato di via Cernaia, decisi a portare avanti la protesta contro la decisione da parte del Campidoglio di applicare la direttiva Bolkestein per la messa al bando delle licenze del commercio ambulante e su strada, in contrapposizione a quanto deciso a livello nazionale dal governo conte II che prorogava la messa a bando nel 2032 (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).