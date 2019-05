Grattacielo altro 101 metri demolito in pochi secondi: la gente applaude

Blitz dice

Europee 2019, e dopo? Rimpasto di governo. No, crisi di governo, subito. No, a novembre. No, arriva Draghi. Flat tax. No, patrimoniale. Arriva una Ue moscia e quindi passa super deficit italiano. No, arriva una Ue super tosta coi nostri debiti. Giocano col dopo giornali e tv. Tanto chi vota non sa prima per quale dopo vota.