GREENWICH – Un uomo ha visto un uomo lanciare un mattone prima di cominciare a difendersi a colpi di pala. Era andato a fare rifornimento in un distributore di Greenwich in Gran Bretagna ed è finito nel bel mezzo ad una mega rissa: per questa ragione decide di prendere il telefonino per cominciare a riprendere il tutto.

La persona che ha preferito restare nell’anonimato, riprende l’uomo appena schivato dal mattone che prende una pala in mano per difendersi e comincia ad attaccare l’aggressore che viene raggiunto da un colpo in testa riuscendo però a restare in piedi.

A questo punto, ai due si uniscono altre persone con lo scopo di separarli e scoppia una mega rissa che dura pochi secondi. “Purtroppo non so cosa sia successo – racconta il testimone – Mentre entravo nel distributore di benzina per mettere benzina ho sentito un frastuono e ho visto due gruppi di uomini avvicinarsi e iniziare a lottare. Il tutto è finito grazie ad alcune persone che li hanno divisi”. Il video è diventato virale dopo essere stato pubblicato on line.