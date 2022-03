Proposta di matrimonio al checkpoint vicino Kiev durante la guerra in Ucraina. Un momento di gioia tra mille dolori e sofferenze. Un soldato ucraino ha inscenato uno scherzo per chiedere la mano alla sua fidanzata. Infatti si trovava insieme ad altri soldati e ha inscenato una perquisizione al checkpoint di Fastiv (a pochi chilometri da Kiev).

Proposta di matrimonio al checkpoint di Fastiv (Kiev), il video YouTube è virale

Come si può vedere dal video YouTube in fondo all’articolo, un soldato ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata. In Ucraina c’è la guerra quindi il luogo prescelto per questo importante gesto non è stato di certo un ristorante di lusso o una location romantica. Il militare ha scelto il checkpoint di Fastiv, a pochi chilometri da Kiev.

La proposta di matrimonio del soldato ucraino durante la guerra, lei dice si e scoppia in lacrime

Il soldato aveva pianificato la sua dichiarazione d’amore nei minimi dettagli. Infatti sapeva che la fidanzata avrebbe viaggiato in una vettura in quella direzione. Così l’ha fermata per un controllo. Durante la perquisizione, ha tolto i panni del militare e le ha chiesto la mano. Si è inginocchiato, come da rituale, e le ha chiesto di sposarlo, con tanto di anello in mano. La ragazza è scoppiata in lacrime e ha risposto subito si. Lacrime di gioia tra tante lacrime di dolore per il conflitto attualmente in corso. Video YouTube.