Guerra in Ucraina, russi bombardano stabilimento aerei Antonov VIDEO (foto da video)

Le forze armate russe, nell’ambito della guerra in Ucraina, hanno bombardato lo stabilimento degli aerei Antonov, nei pressi di Kiev. In un primo momento, si pensava che i russi avessero bombardato direttamente l’aeroporto, in realtà hanno colpito lo stabilimento degli aerei Antonov.

Russi bombardano stabilimento aerei Antonov, tanti video sui social

Quindi lo stabilimento degli aerei Antonov, nel nord di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine. Antonov, noto anche come Hostomel, è il più importante aeroporto internazionale cargo dell’Ucraina, usato anche come base militare. Sui social media circolano dei video non verificati che mostrano una grossa nube di fumo che si alza dall’aeroporto.

Guerra in Ucraina: bombardato stabilimento aerei Antonov, non aeroporto

L’amministrazione di Kiev ha precisato che è stato lo “stabilimento” degli aerei Antonov, e non l’aeroporto, a essere bombardato stamane dalle forze russe. Lo riferisce la Bbc aggiungendo che l’impianto di produzione di aerei Antonov si trova a Sviatoshyn Airfield, a circa 10 km dal centro della capitale ucraina. Il video da YouTube.