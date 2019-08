ROMA – Negli Stati Uniti, il giudice Frank Caprio di Providence, Rhode Island, è una celebrità. La sua attività viene trasmessa in tv nel programma “Caught in Providence”. Caprio si occupa di piccoli casi ed appare sempre comprensivo non risparmiando anche qualche battuta forse fatta apposta per la tv.

Il pubblico americano, in queste ore si è commosso davanti ai piccoli schermi guardando il caso di questo 93enne, colto a guidare troppo veloce in una zona dove c’è la scuola. L’anziano si scusa con il giudice e racconta la storia di suo figlio disabile, che lui porta a fare le analisi del sangue per il tumore ogni due anni.

“Guido per mio figlio malato” dice MrCoella, il 93enne incriminato. Il giudice lo assolve: “Lei è un uomo buono. Rappresenta quello che è l’America. Siete un brav’uomo. Il caso è chiuso, Dio la benedica”. A seguire l’udienza nella versione con sottotitoli in spagnolo.

Fonte: Corriere della Sera, YouTube