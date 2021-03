Guido Bertolaso lascia il collegamento con SkyTg24: “Criticarmi è diventato uno sport” VIDEO

Guido Bertolaso, commissario per la campagna vaccinale in Lombardia, durante una diretta con Sky, incalzato dalle domande della giornalista Tonia Cartolano, si è arrabbiato e ha lasciato il collegamento.

A far arrabbiare Guido Bertolaso è stata una domanda della conduttrice Tonia Cartolano sui vaccini destinati ai pazienti fragili.

Guido Bertolaso lascia il collegamento con SkyTg24. Ecco cosa è successo in diretta

“Quindi lei mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili”?, chiede Tonia Cartolano riferendosi alle persone con fragilità non negli ospedali. “Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili – replica Guido Bertolaso stizzito -come glielo devo spiegare? Negli ospedali le stiamo già facendo”. Bertolaso che però prima aveva spiegato che “non c’è una data esatta, per fortuna siamo in un Paese democratico e abbiamo detto a tutte le province, a tutte le Ats, di incominciare e secondo me alcune hanno già incominciato a farlo, quindi diciamo che entro la fine di questo mese questo genere di attività deve essere in corso in tutta la regione”.

“Io non ne ho trovata una di persona, verificheremo. Io non ne ho trovata una”, la contro replica della giornalista con Bertolaso che a quel punto, dopo un “verificate”, si è sfogato: “Tanto che ci mettete, criticare Bertolaso è diventato uno sport abbastanza normale, fate quello che volete”.