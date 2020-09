Gundam, il robot dei cartoni anni ’80 diventa realtà e cammina. È alto quasi 20 metri ed è stato realizzato a Yokohama, in Giappone.

Vi ricordate di Gundam? Il robot dei cartoni anni ’80 diventato un cult, ora è reale e muove i primi passi. Alto 18 metri, il robot Gundam ha fatto i suoi primi movimenti. Lo ha fatto all’interno della Gundam Factory di Yokohama, in Giappone dove è stato realizzato.

Nel filmato si vede come il robot sia in grado di camminare, inginocchiarsi, muovere braccia e mani. Il video postato su Twitter dall’account Catsuka è stato accelerato e l’effetto è davvero realistico.

La storia di Gundam

Gundam è un franchise giapponese d’animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate per lo studio Sunrise nel 1979. La serie è ambientata in un futuro prossimo in cui l’umanità ha iniziato a colonizzare lo spazio. Serie incentrata su robot antropomorfi da combattimento con pilota umano, denominati mobile suit. Essa si inserisce nel filone mecha della fantascienza, in cui introdusse un senso di realismo nella narrazione e nella trattazione dei mobile suit come armi da combattimento che diede avvio in Giappone al sottogenere dei real robot.

Il franchise prese avvio nel 1979 con la serie televisiva anime Mobile Suit Gundam e dopo un inizio in sordina conobbe un inaspettato successo nella prima metà degli anni Ottanta. In tal modo il franchise si è ampliato a contenere una trentina di serie televisive, film, OAV e ONA, così come decine di manga, light novel, romanzi e videogiochi. Gundam poggia inoltre su un vasto e lucrativo merchandising, il quale è dominato dai modellini in plastica dei mobile suit, i cosiddetti Gunpla, e che costituisce il marchio più remunerativo dell’azienda produttrice Bandai.

Gundam è ritenuta una serie di importanza fondamentale nel panorama dell’animazione giapponese. La sua rilevanza si manifesta però soprattutto in ambito sociale e culturale, tramite una presenza tangibile nella vita quotidiana e nella cultura di massa del Giappone, data da campagne pubblicitarie, citazioni, esposizioni e influenze in ambito scientifico e tecnologico. (Fonti YouTube e Wikipedia).