Hamburger da 20mila calorie: Matt Stonie se lo mangia in 4 minuti e 10 secondi all’Heart Attack Grill di Las Vegas. Si tratta di una sfida piuttosto popolare negli Usa che negli ultimi anni è anche sbarcata in tv (vedi “Man vs food“). Questo tipo di iniziative hanno grande visibilità: e l’Heart Attack Grill, ristorante di hamburger di Las Vegas, lo sa.

Panino da 20mila calorie venduto nel locale che vanta “di combattere l’anoressia”

D’altronde il suo carattere distintivo prevede di servire cibo che potrebbe provocare, prima o poi, un infarto. E infatti in tutto il ristorante l’ambiente è simile a quello ospedaliero con cameriere-infermiere e clienti chiamati pazienti. L’Heart Attack Grill si vanta di “combattere l’anoressia dal 2005″ dimenticandosi però del problema dell’obesità. Il locale è infatti famoso per i premi che dà a chi pesa piùdi 160 chili che riceve un pasto gratuito.

Octuple Bypass il nome del mega panino

Il mega panino dei record si chiama Octuple Bypass. E’ formato da 8 hamburger, 16 fette di formaggio una cipolla rossa intera, 2 pomodori, del peperoncino, 40 fette di pancetta e 2 panini per hamburger. La sfida si chiama Iconic Food Challenge ed è stata organizzata in queste ore subito dopo la riapertura del locale dopo le vacanze estive.