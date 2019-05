ROMA – Lu’uga Vailu’u è l’addetto ai bagagli dell’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye di Honolulu alle Hawaii.

Lu’uga ha conquistato i passeggeri di un aereo fermo in pista con una danza diventata virale, in poco tempo, sui social. Pochi secondi di coreografia perfetta hanno trasformato il suo balletto in una danza virale. il giovane ha raccontato di aver ballato sulle note di “Anything” di Natasha Mosley.

Il suo supervisore lo ha ora ribattezzato the Hawaiian Airlines cheerleader. Il giovane lavora da dieci mesi per la compagnia aerea. A proposito del ballo ha raccontato: “Vedo sempre i passeggeri che guardano fuori dalla finestra. Il li saluto così e loro ricambiano salutandomi. Nel mio ballo li ringrazio di aver scelto questo aeroporto. I passeggeri sono la ragione per cui noi stiamo ancora lavorando in questo luogo” ha detto Lu’uga in un’intervista a Good Morning America.

Fonte: Good Morning America, YouTube