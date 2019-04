ROMA – Una telecamera che sopravvive alla colata di lava del vulcano e scatta delle immagini che fanno il giro del web. Il video arriva dalle Hawaii, dove Erik Storm ha ripreso cosa accade durante l’eruzione vulcanica dall’interno del cratere. Un video di fortuna, con la telecamera GoPro, utilizzata solitamente per riprese in condizioni estreme, che è stata ingoiata dalla lava ed è sopravvissuta, registrando l’intera scena.

Il video caricato su YouTube nel 2017 è diventato virale ultimamente in rete e ha raccolto oltre 7 milioni di visualizzazioni. Nel filmato si vede la lava incandescente che si avvicina lentamente, fino a quando la telecamera non è circondata dal fuoco. A pubblicare il video è stato Storm, del gruppo di guide turistiche Kilauea EcoGuides, che accompagnano i visitatori nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii. Storm aveva perso la sua videocamera in una frattura nel terreno che si stava lentamente riempiendo di lava.

Le GoPro sono solitamente resistenti all’acqua e alle cadute, ma in questo caso al di là di ogni aspettativa la telecamera è riuscita a sopportare la temperatura della lava di ben 1.000 gradi. Dopo che il flusso di lava si è fermato e si è raffreddato, l’uomo ha rotto la roccia con un piccone, cercando di recuperare ciò che rimaneva della fotocamera. Intervistato ha spiegato: “Pensavo di averla persa, invece non solo è sopravvissuta, ma è riuscita a registrare tutto e continua a funzionare, anche se ha chiaramente ha visto giorni migliori perché non funziona più bene come prima”.